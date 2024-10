Reggina, incognita tecnica e futuro societario: il punto sul club

Nonostante non si sia chiusa ancora la stagione 2017/2018, molte società, dalla Serie A al dilettantismo, si trovano a dover iniziare a programmare l’annata ventura. La Reggina, vicina all’obiettivo del mantenimento della C, ad oggi, si trova infatti a poter già pensare a quello che sarà il prossimo campionato. E, come l’anno scorso, all’orizzonte potrebbe esserci una rivoluzione simile a quella messa in atto nell’estate passata.

SOCIETÀ, DIRIGENZA E TECNICO – Come scritto da CityNow.it qualche giorno addietro, i rapporti fra la famiglia Praticò ed il coordinatore dell’area tecnica, Salvatore Basile, potrebbero non essere più idilliaci come un tempo ed il mancato rinnovo del suo contratto, arrivati ad inizio aprile, potrebbe significare un più che probabile addio con il dirigente campano. Discorsi a parte si faranno per il tecnico Maurizi nonostante i due fossero arrivati a Reggio Calabria insieme, dimostrato da un accordo contrattuale sottoscritto nello scorso novembre, anche se questo non esclude che lo stesso allenatore possa essere soggetto a valutazione. Senza contare, inoltre, il possibile avvicendamento societario, comunque oggi ipotesi decisamente lontana da una concretizzazione nel breve periodo.

ROSA – La nostra lente d’ingrandimento, poi, si sposta necessariamente sulla rosa attualmente agli ordini del tecnico di Colleferro. Ovviamente il destino di molti giocatori dipenderà da cosa faranno Basile e Maurizi, su altri, invece, sembra che a decidere possa essere direttamente la famiglia Praticò. Ma andiamo con ordine.

Dei tre attuali portieri, infatti, solo Mattia Licastro potrebbe avere le possibilità di rimanere in amaranto. Cucchietti e Turrin, infatti, rientreranno ai club di appartenenza, Torino ed Atalanta, senza apparenti chances di ritornare a Reggio Calabria. L’attuale titolare, infatti, verrà probabilmente rispedito in prestito, ma stavolta in Serie B, mentre gli zero minuti totalizzati dall’atalantino lasciano presuppone che non vi sarà un bis della sua esperienza in Calabria.

Anche per quanto riguarda il reparto difensivo, poi, potrebbe essere in arrivo un’ampia diaspora. Auriletto, Gatti, Hadziosmanovic ed Armeno, infatti, al termine della stagione saluteranno la Reggina, a cui erano approdati, chi in estate, chi in gennaio, a titolo temporaneo. Restano, quindi, Laezza, Ferrani e Pasqualoni, unici tre difensori di proprietà del sodalizio di via Petrara, seppur con un contratto in scadenza nel prossimo giougno. Il napoletano, attuale capitano dopo l’infortunio di Castiglia, quasi certamente resterebbe in caso di conferma di Basile e Maurizi, a differenza del centrale bergamasco, apparentemente destinato a diventare il perno intorno a cui costruire il nuovo pacchetto arretrato a prescindere da chi sarà l’allenatore nel prossimo campionato. Per quanto riguarda l’ex Catanzaro, probabilmente, molto dipenderà dal finale di stagione.

Il centrocampo, invece, è il reparto che potrebbe vedere il maggior numero di conferme. Ivan Castiglia, salvo clamorose sorprese e valutandone il recupero dopo il serio infortunio, potrebbe essere il leader, tecnico e carismatico, della Reggina 2018-2019. Vicine allo zero, invece, le possibilità, invece, di vedere ancora a Reggio Fortunato e Provenzano, mentre tutto da decifrare, seppur con modalità differenti, il futuro di Roberto Marino ed Adriano Mezavilla. Le parole dell’agente del classe ’98 hanno indicato la voglia del ragazzo di rimanere in amaranto, seppur si debbano creare determinate condizioni. Il brasiliano, invece, nello scorso agosto si è legato al sodalizio dello Stretto con un contratto biennale. Difficile anche una permanenza di La Camera, sulla quale comunque influirà molto il destino di Maurizi. Giuffrida ha più volte ribadito di aver realizzato un sogno riuscendo ad indossare la maglia amaranto, Condemi, invece, potrebbe essere uno dei “primi acquisti” del nuovo corso.

In attacco, infine, la prerogativa sarà la sostituzione di Andrea Bianchimano, il cui futuro è scritto da tempo. L’ariete approderà in B al Perugia, che ne ha acquistato il cartellino a gennaio. Degli attuali uomini offensivi nella rosa della Reggina, solo Jacopo Sciamanna è certo di restare, anche in virtù del contratto in scadenza nel 2019. Destinati all’addio, invece, Tiziano Tulissi e Claudio Sparacello. Il club di Via Petrara, invece, punta molto sul senegalese Samb e l’ex Roma Franchi, giunti a Reggio con un’operazione simile a quella che ha vestito d’amaranto lo stesso Bianchimano.

REGGINA 2017-2018

Rientreranno ai club di appartenenza: Cucchietti, Turrin, Armeno, Auriletto, Gatti, Hadziosmanovic, Bianchimano, Tulissi, Sparacello.

In scadenza a giugno 2018: Laezza, Ferrani, Pasqualoni, Castiglia, Fortunato, Provenzano, Mezavilla, La Camera, Giuffrida, Samb, Franchi.

REGGINA 2018-2019

Portieri: Licastro

Difensori: Ferrani, Laezza, Pasqualoni.

Centrocampisti: Castiglia, Marino, Condemi.

Attaccanti: Sciamanna, Samb, Franchi, Arras.

m.o.-m.f.