Reggina: i dirigenti, il tecnico e la squadra chiamati dai tifosi – FOTO
Clima pesantissimo e l'ennesimo invito al patron Ballarino a cedere la società
19 Ottobre 2025 - 17:46 | Redazione
La contestazione non si placa, i tifosi della Reggina esasperati dalla situazione attuale, continuano a intonare cori pesantissimi contro il patron Ballarino invitandolo a cedere la società e non solo e incontrano alcuni dirigenti come il presidente Minniti, il DG Praticò e il DT Bonanno, insieme al tecnico Trocini e alla squadra capitanata da Nino Barillà.