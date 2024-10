Reggina: attese notizie dall’infermeria. C’è un recupero?

Metà settimana e con la vittoria contro il Ragusa alle spalle, ci si proietta verso il prossimo impegno casalingo con l’Acireale. Si punta al bis per arrivare poi al confronto con il Siracusa nella condizione migliore, sperando anche di crescere sul piano del gioco e della condizione.

A proposito di quest’ultima, si guarda con attenzione all’infermeria, oggi occupata da Porcino e Dall’Oglio. Nessuna possibilità di recupero per il primo che ne avrà ancora per qualche tempo, mentre aumentano le chance per il centrocampista, fuori da due partite. Il tecnico lo ha fortemente voluto in amaranto tanto è vero che pur senza una vera preparazione atletica lo ha lanciato nell’undici titolare sin dal subito e adesso attende il suo rientro. Da quello che filtra, come detto, c’è qualche possibilità di rivederlo almeno tra i convocati.