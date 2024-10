Reggina, ma che intenzioni hai? Solito indovinello per l’ultimo arrivato (Video)

Taibi scatenato, continuano ad arrivare grandissimi giocatori per la C

Se prima la campagna acquisti della Reggina era stata definita di altissimo livello, la conclusione dell’ultima trattativa la fa diventare sontuosa. Vestirà la casacca amaranto anche Daniele Gasparetto, giocatore di grandissimo affidamento, esperto, probabilmente un lusso per questa categoria.

Una carriera lunga che lo ha visto indossare le maglie del Modena in serie B, per poi passare al Padova sempre tra i cadetti. Nell’estate del 2010 passa al Cittadella e dopo quattro stagioni passa alla Spal con la quale ottiene il doppio salto dalla serie C fino alla storica conquista della massima serie. 77 presenze 3 reti. Nella sessione di calciomercato successiva viene ceduto alla Ternana e viene ricordato per avere segnato il primo gol nel nuovo stadio Stirpe del Frosinone.

La retrocessione in C con i neroverdi, la prima parte di stagione ed ora il trasferimento alla Reggina.

