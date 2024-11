Reggina: Inzaghi pensa a diverse novità per l’esordio al Granillo

Sta per concludersi la settimana che porterà alla terza sfida di questo campionato. Per la Reggina sarà un match particolare perchè dopo due trasferte consecutive, si presenta per la prima volta davanti al pubblico di casa. Avrebbe voluto farlo da imbattuta, ma la sconfitta immeritata di Terni ha frenato il grande impatto iniziale della stagione, con il rotondo successo di Ferrara. Nessun dramma comunque in casa amaranto, anzi, è sempre l’entusiasmo a caratterizzare questo avvio e l’incontro di qualche giorno addietro al S. Agata tra i tifosi e la squadra ne è la conferma.

Possibili novità nell’undici iniziale

Con un terreno di gioco che si dovrebbe presentare in buone condizioni, mister Inzaghi sembra orientato ad operare dei cambi rispetto alle due formazioni identiche schierate in occasione della doppia trasferta. Scalpitano per un posto nell’undici titolare il difensore Camporese ormai recuperato, l’esterno Di Chiara che non vede l’ora di poter scendere nuovamente in campo e poi in mezzo Majer dovrebbe sostituire Liotti mentre sulla fascia destra Canotto per Ricci. Ovviamente il tutto va verificato con le condizioni generali dei vari calciatori che il tecnico conosce meglio di ogni altro. Da valutare anche la possibilità dell’inserimento sin dal primo minuto di un attaccante.