Reggina: a Benevento troverà un clima rovente, mentre Inzaghi attende notizie dall’infermeria

Dopo i successi contro Perugia e Venezia, la Reggina si ritrova ad affrontare un’altra compagine in piena zona pericolo. Inaspettatamente il Benevento, inizialmente indicato come una delle corazzate di questo campionato e con un organico che vede tanti giocatori di categoria superiore, lo troviamo collocato all’ultimo posto della graduatoria e reduce da una pesantissima sconfitta interna nello scontro diretto con la Spal. In casa dei sanniti il clima è rovente, al dimissionario Stellone è subentrato Agostinelli per tentare quella che sembra una disperata impresa. E’ molto probabile che il nuovo allenatore chieda aiuto ai senatori, e quindi tutti quei calciatori che si sono visti meno in questo girone di ritorno, sicuramente per buona parte verranno schierati contro gli amaranto. In casa giallorossa tornano dopo aver scontato il turno di squalifica Acampora e Viviani. Inzaghi, invece, è sempre alle prese con una infermeria che ultimamente viene occupata da diversi elementi. In dubbio il recupero di Gagliolo, si attendono buone notizie da Majer e Menez, mentre da valutare Rivas, uscito alla fine del primo tempo con i lagunari per un fastidio. Si spera inoltre nella piena disponibilità di Pierozzi e Fabbian, apparsi in affanno sul piano della condizione fisica, nonostante il grande impegno profuso. La certezza è rappresentata dal rientro dalla squalifica di Hernani, elemento essenziale per il gioco di Inzaghi per qualità tecniche e cambio di passo. Nessuna notizia riguardo Galabinov. I calciatori diffidati ed a rischio squalifica sono cinque: Di Chiara, Canotto, Crisetig, Camporese e Menez.

Leggi anche

L’arbitro di Benevento-Reggina

La gara tra Benevento e Reggina, valida per il trentatreesimo turno del campionato di Serie BKT e in programma sabati 15 aprile alle ore 14:00, sarà diretta dal Sig. Davide Ghersini della sezione di Genova. Gli assistenti designati sono Alessandro Giallatini di Roma 2 e Dario Garzelli di Livorno. Il quarto ufficiale è Michele Delrio di Reggio Emilia. VAR e AVAR sono assegnati rispettivamente a Francesco Fourneau di Roma 1 e Giacomo Camplone di Pescara.