Reggina: Inzaghi parla del suo futuro: ‘Sono successe troppe cose…’

In conferenza stampa il tecnico amaranto non ha nascosto l’amarezza per un risultato positivo non arrivato che avrebbe consentito di rimanere ancora dentro la griglia play off. Poi a precisa domanda sul futuro a Sky Sport ha dichiarato: “Dobbiamo crederci di poter realizzare qualcosa di storico, perchè andare ai play off con una penalizzazione così sarebbe importante e comunque vada spero che la gente venga ad applaudire questi ragazzi che da gennaio in avanti hanno trascorso mesi complicati. Abbiamo letto di tutto ma non si è mai mollato. Il sogno chiesto dalla società lo avevamo raggiunto sul campo. Adesso dobbiamo fermarci un attimino, da gennaio sono successe tante cose ed ho bisogno di parlare con la società a prescindere dai contratti. Bisogna parlare e poi vedremo quale sarà il percorso. Mi dispiacerebbe non fare i play off perchè sul campo li abbiamo conquistati con lotta, fatica e sudore. Siamo partiti con una società nuova, giocatori nuovi, un progetto triennale, avere conquistato sul campo i play off lo ritengo un buonissimo risultato. Il girone di andata ci aveva illuso un pò tutti, non me, sul mercato di gennaio con la società aveva preventivato un mercato importante che per i motivi che conoscete non abbiamo potuto fare e così l’obiettivo era diventato quello dei play off. Adesso speriamo di farcela nonostante la penalizzazione”.

