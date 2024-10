Reggina, per la difesa si torna su un vecchio obiettivo

Si lavora a reparti. Con la logica ben precisa che è stata quella di iniziare da quello che viene ritenuto il fulcro del gioco, quindi il centrocampo, il Ds Taibi ha proseguito con l’attacco, ancora da completare ed ora gli sforzi maggiori si concentrano sulla difesa.

Una serie di idee son venute meno per volontà degli interpellati, quindi i no grazie di Gianola, quello assai probabile di Laezza ed allora stop agli ex e obiettivi che cambiano. Secondo quanto riportato da alfredopedulla.com, dopo gli interessamenti per Imperiale e l’esterno Giuseppe Ungaro, ex Renate, ci sarebbe un’offerta per Aniello Panariello, difensore centrale classe 88, ultima stagione al Pisa. Di Panariello in casa amaranto si era già parlato in passato.