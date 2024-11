Reggina, la spinta dei tifosi amaranto: ‘Coloriamo la Curva’

Reggina-tifosi, l’abbraccio prosegue. In questo inizio di stagione il Granillo ha dimostrato affetto e passione, ideale ringraziamento per le prestazioni più che positive della formazione di Zeman. In vista della difficile gara con il Matera, i tifosi attraverso un comunicato hanno espresso la volontà di colorare il Granillo con torce e fotoflash.

L’intenzione quindi è quella di regalare una coreografia da applausi nel prossimo appuntamento della Reggina, reduce dal pareggio beffa sul campo della Casertana. Domani, alle 21, presso piazza della Pace si terrà una riunione dove sarà possibile offrire aiuto e il proprio contributo affinchè il Granillo domenica sia uno spettacolo da ammirare.