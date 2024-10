LFA Reggio Calabria-San Luca: la probabile formazione amaranto

Con il recupero di Mungo, per Trocini una preoccupazione in meno nella scelta dell’undici iniziale, vista l’assenza pesante per squalifica di Nino Barillà. Il tecnico parlato in conferenza stampa di un possibile ritorno in porta di Martinez vista l’ampia disponibilità di Under e la fine della lunga squalifica, ma non è escluso che si continui con Vercea. In attacco ci sarà ovviamente Bolzicco, qualche cambio potrebbe arrivare nella linea dei quattro difensori.

La probabile formazione amaranto

LFA REGGIO CALABRIA: Velcea; Martiner, Girasole, Kremenovic, Cham; Mungo, Salandria, Zucco; Provazza, Bolzicco, Perri. All. Trocini