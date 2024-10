Serie D: Trapani esagerato, si ferma la LFA Reggio. Risultati e classifica

Sotto di due reti il Trapani ribalta e strapazza la Vibonese, una straordinaria prova di forza per la squadra di Torrisi. La LFA Reggio si ferma in casa dopo cinque vittorie consecutive, pareggia con il San Luca subendo un solo tiro in porta e sprecando soprattutto nel primo tempo tante occasioni. Pareggia il solito Perri.

I risultati della giornata

Canicattì – Gioiese 3-0

LFA Reggio – San Luca 1-1

Sancataldese – Portici 2-0

Vibonese – Trapani 2-5

Akragas – Ragusa 0-2

Nuova Igea – Siracusa 2-1

Real Casalnuovo – Città di S. Agata 0-2

Riposano: Castrovillari e Acireale

La classifica