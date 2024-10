Si interrompe il filotto della LFA Reggio. E’ pari con il San Luca

Finisce in parità l’incontro tra la LFA Reggio Calabria ed il San Luca. Un match giocato meglio dalla squadra di Trocini nella prima parte, ma con gli ospiti che sul primo tiro in porta trovano il vantaggio. Si sente eccome l’assenza del capitano Barillà, ancor di più quella di un attaccante in grado di mettere in rete gli innumerevoli cross che arrivano in area. Il pareggio arriva dal solito Perri sul finale, poi l’incredibile errore di Lika a gara quasi conclusa.

Leggi anche

Primo tempo

Dopo quattro turni di squalifica e qualche panchina, torna titolare il portiere Martinez approfittando dell’abbondanza in campo di Under. Squalificato Barillà, in mezzo al campo accanto a Mungo e Zucco c’è Salandria. Maglia da titolare per Lika al fianco di Perri e Bolzicco.

Il primo spunto della partita arriva al minuto quattordici. Giocata di Girasole in area, servizio per Perri che defilato colpisce male, palla a lato. E’ sempre Perri il giocatore più pericoloso. Dalla destra cross di Lika, stop dell’attaccante e tiro che sorvola la traversa. Alla mezz’ora tiro cross di Parodi, con difficoltà il portiere Iannì allontana. Dominio territoriale per gli amaranto, ma il San Luca si difende bene. Ancora una giocata di Perri, un cambio di campo millimetrico per Salandria che solo davanti alla porta clamorosamente manda fuori. A cinque minuti dalla conclusione ci prova Bolzicco, stop e tiro, fuori. E all’ultimo istante della prima frazione di gioco, sul primo tiro in porta del San Luca, Pelle porta in vantaggio gli ospiti. 0-1.

Leggi anche

Secondo tempo

Trocini nella seconda parte ripropone lo stesso undici, il San Luca inserisce Caligiuri per Calderone. Arriva dopo dieci minuti la prima sostituzione per gli amaranto, fuori Salandria dentro Provazza., doventa 4-2-3-1. Gli amaranto spingono alla ricerca dei pareggio, al quattordicesimo Mungo dal limite con un bolide colpisce la traversa. Qualche minuto più tardi Provazza a botta sicura di testa, gran parata di Iannì.

Il tecnico amaranto ci prova mettendo dentro anche Rana e Marras. Mungo ammonito salta Siracusa, la squadra di Trocini adesso sta fa grande fatica dopo un inizio molto deciso. Il meritato pareggio per la LFA Reggio Calabria arriva su punizione, grazie a Perri, è 1-1. Incredibile l’errore di Lika in piena recupero, solo davanti alla porta mette fuori. Finisce in parità 1-1 il risultato.