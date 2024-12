Reggina: primo tempo imbarazzante, Locri sul doppio vantaggio e la Curva va via – FOTO

Un primo tempo pessimo per la Reggina che si fa prendere a pallonate dal Locri ed è sotto di due reti. Mai un tiro in porta per la squadra di Trocini che esce tra i fischi del suo pubblico, con la Curva Sud che dopo il primo gol degli ospiti ha abbandonato il settore e tolto lo striscione. Nel corso della partita attraverso qualche indiscrezione, arriva notizia che l’abbandono del settore non fosse legato a quanto stava succedendo in campo.

Ballarino, Minniti, Bonanno e Praticò infuriati, hanno preso la via degli spogliatoi dopo il fischio dell’arbitro. Nel frattempo perdono Scafatese e Siracusa.