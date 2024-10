Reggina, è l’ora di Bianchimano. Per Basile la trattativa più importante che può decidere il futuro

Si è parlato di rivoluzioni all’interno dell’organico. In questo mese si potrà capire meglio quali saranno le strategie che la società intenderà adottare per migliorare la qualità dell’attuale rosa che sicuramente va rinforzata in tutti i reparti. La sconfitta con il Rende e quell’interminabile confronto tra la società e i calciatori, seppur in parte risolto, ha comunque lasciato il segno e di sicuro non ha cancellato con la vittoria a Catanzaro, tutte le problematiche. Semmai consentirà alla Reggina di approcciare a questa sessione di calciomercato con più serenità, pur sapendo che i margini di errore sono ridottissimi.

Ma il vero colpo che può modificare presente e futuro della società dal punto di vista sportivo ed economico, è quello rappresentato dalla possibile cessione di Bianchimano.

Gli interessamenti sono reali, anche quelli provenienti dall’estero, in Italia ci sono società di ogni categoria che hanno bussato alla porta della Reggina. Il centravanti è legato contrattualmente fino al giugno del 2019 e qualunque trattativa va assolutamente avviata in questa sessione. In che termini?

Risposta troppo semplice, riuscire a piazzare il colpo dell’anno, facendo il possibile per trattenere il ragazzo in amaranto fino al termine di questa stagione. E crediamo che con questi presupposti si stia lavorando, cercando di capire quale possa essere la soluzione migliore per tutti e tentando di ricavare il massimo.

Un bel banco di prova per i responsabili di mercato amaranto.