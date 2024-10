Reggina: va memorizzato un passaggio del messaggio di Luca Gallo

L’umoralità appartiene ai tifosi, a qualsiasi latitudine. Il calcio vive di immediato e pochissimo di passato, per tale motivo spesso dai grandi momenti di esaltazione, si passa ad altri di forte abbattimento. La Reggina, con in testa il suo ds Taibi ed a seguire il tecnico Alfredo Aglietti, spinge per quella che è la politica dell’equilibrio che, come detto, soprattutto per la tifoseria, è difficile da mantenere.

Leggi anche

Il messaggio del presidente Gallo

Così in pochissimi giorni, dalla delusione per la sconfitta interna contro il Cittadella, si è passati alla grande esaltazione per il successo in trasferta contro il Cosenza. Ed a proposito dei tre punti conquistati al S. Vito-Marulla, importante un passaggio del messaggio lanciato dal presidente Luca Gallo sul proprio profilo twitter: “Dopo 20 anni, la Reggina torna a vincere sul campo del Cosenza. Un’altra pagina di storia, da dedicare al popolo amaranto. Questi ragazzi meritano solo sostegno ed applausi, ed io, oggi più che mai, sono davvero orgoglioso di essere il loro Presidente“.