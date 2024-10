Reggina, Marino: ‘Grazie alla società ed al mister. Per il rinnovo…?

Un finale di stagione meno brillante rispetto a buona parte del resto del campionato giocato, ma comunque Roberto Marino rimane tra i prospetti più interessanti che la Reggina ha messo in mostra in questo torneo. Da ex ha parlato a fine gara in sala stampa di presente e futuro:

“E’ stata una grandissima emozione tornare qui. Oggi abbiamo fatto un bel primo tempo, ed è stato un peccato perché potevamo fare il secondo gol. Nella seconda parte la Sicula ha attaccato di più quindi ritengo giusto il pareggio.

Ringrazio la società e il mister per avermi dato l’opportunità di giocare in amaranto.

Ho un altro anno di contratto, c’è la possibilità di rinnovare, la società vuole prolungare, vedremo in questa settimana”.