Reggina, Maurizi: “Abbiamo un’anima, mettiamola in campo”

Reggina pronta ad ospitare il Trapani, amaranto in serie positiva ma reduci da qualche pareggio di troppo. Bianchimano e compagni, come anticipato dal tecnico Maurizi in conferenza stampa, proveranno a riscattare al Granillo la pesante sconfitta subita all’andata sul campo del Trapani: “In difesa al posto dello squalificato Ferrani giocherà Gatti, che ha caratteristiche simili. Ferrani lo abbiamo voluto fortemente, sa comandare la difesa. Potrei optare anche per Mezavilla, è a disposizione come tutti gli altri. Castiglia contro il Trapani giocherà davanti alla difesa, anche se preferisce attaccare la metà campo avversaria. Questa squadra magari non esprime sempre quello che potrebbe ma ha un’anima, lotta sempre su ogni pallone. Domani affrontiamo un avversario temibile, la seconda difesa del campionato. Noi però stiamo bene e vogliamo riscattare la sconfitta subita all’andata. Il terreno di gioco? Non è mia abitudine lamentarmi di queste cose, ma posso dire che sta migliorando giorno dopo giorno”.