Reggina: tutte le attenzioni su Menez. Aggiornamenti sull’infortunio

Per fortuna l’organico è di quelli corposi e di livello. La Reggina sa bene che nel corso di una stagione infortuni e squalifiche possono arrivare, anche con questa logica ha costruito ed irrobustito la propria rosa. Non è un periodo fortunato per mister Toscano che fino ad oggi non ha mai avuto Rivas e Charpentier e che nel breve volgere di qualche settimana ha perso prima Plizzari, poi Menez e Faty.

E mentre per Rivas ci sono buone possibilità di vederlo almeno tra i convocati della sfida contro la Spal, c’è grande attesa per capire a che punto è il recupero di Jeremy Menez. A riposo precauzionale in occasione della gara con il Pordenone, il fastidio muscolare dovrebbe essere stato assorbito, ma con questo tipo di infortuni c’è sempre da usare la massima cautela. Si giocherà domenica e la sensazione è quello di poter rivedere il francese in campo. Alla Reggina serve la sua classe, i suoi gol, la sua fantasia. Per Plizzari dipende tutto dai tamponi.