Reggina: il messaggio social di Canotto dopo la sconfitta di Parma

Sui suoi piedi la palla del possibile vantaggio della Reggina in occasione dell’ultima azione del primo tempo. L’esterno Canotto ha cercato il colpo sul primo palo per sorprendere il giovane portiere del Parma che, invece, ha intuito la debole conclusione del giocatore amaranto, sarebbe stata una mazzata per i padroni di casa. Ma per Gigi Canotto quello in terra emiliana è solo un passo falso, così scrive sui social: “Un passo falso non cancella tutto ciò che di buono è stato fatto, torniamo subito ad essere NOI“.

Leggi anche