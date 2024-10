Reggina, Minniti: ‘Ancora si mettono in dubbio le capacità economiche di questa società’

Un altro passaggio interessante del presidente Virgilio Minniti nel corso della trasmissione “Pianeta Dilettanti“, ha riguardato il settore giovanile e la capienza economica della società:

Il settore giovanile

“Il settore giovanile per ogni società deve essere una priorità. Abbiamo dei talenti sul territorio che spesso non vengono seguiti e rischiano di perdersi. La Reggina si sta impegnando molto in questo senso, ricreando tutta quella attività che è venuta meno negli ultimi anni, perché depredato da altre società”.

La forza della società

“Non abbiamo le potenzialità economiche in caso di serie C? Ricordo che Ballarino ha detto più volte che la società farà di tutto per proseguire verso il prossimo futuro. Non capisco perchè si insista su questa cosa da parte di alcuni tifosi ma anche qualche vostro collega. Credo che la domanda che bisogna farsi è un’altra: “Quanto state investendo perchè ciò avvenga”. E allora dico che noi ci crediamo moltissimo lavorando incessantemente, avendo costruito un organico importante, adesso la strada maestra la deve tracciare il mister facendo del suo meglio con i calciatori, noi ci crediamo.

Fin dal primo giorno abbiamo creduto in questo progetto e lo vogliamo portare avanti con il massimo dell’impegno. Vogliamo vivere questa avventura con serenità, chiedo ai tifosi di starci vicino apprezzando il lavoro che facciamo che spesso viene sottovalutato. Stare vicini ai calciatori, quelli che vengono da fuori e a quelli di Reggio che hanno deciso di tornare a indossare la maglia amaranto”.