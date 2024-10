Reggina-Monopoli: oltre la partita, la novità della domenica

Un giorno a Reggina-Monopoli– Le due vittorie consecutive contro Paganese e Catanzaro ed i dieci punti conquistati nelle ultime quattro gare, mettendo dentro il successo con la Ternana ed il pareggio a Catania, hanno riportato gli amaranto a più dieci da chi insegue.

Nonostante questo, almeno al momento, la prevendita non ha fatto registrare clamorose impennate ed anche se i tagliandi come spesso accade verranno acquistati nelle ultime ore, non dovremmo discostarci di molto dai numeri abituali che, comunque, rimangono elevati.

La curiosità della domenica, insieme a quello che potrà succedere all’interno del rettangolo di gioco, è rappresentata dalla riapertura della Curva Nord dopo diversi anni. Una battaglia portata avanti dal presidente Gallo, con il sostegno dell’amministrazione comunale.

Finalmente quel settore tornerà vivo e si spera di poterlo anche vedere con un buon numero di spettatori ad occuparlo.

