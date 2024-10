Reggina: il via ad una preparazione diversa. Lo spiega mister Napoli

Ormai mancano davvero pochi giorni alla ripresa dell’attività per la Reggina. Lunedi il raduno al centro sportivo S. Agata e da martedi si ricomincia ufficialmente con il pre-ritiro. Come già anticipato da mister Toscano, dieci giorni presso il centro sportivo per poi trasferirsi i primi di agosto in una località non ancora ufficializzata.

Su Gazzetta del Sud mister Michele Napoli spiega quello che sarà il programma della squadra: “Lunedi si partirà con le visite mediche e successivamente verranno effettuati test sierologici e tamponi che si dovranno ripetere a distanza di qualche giorno. Da martedi il via all’attività atletica.

Sarà una preparazione completamente diversa rispetto agli altri anni, anche in virtù del protocollo anti covid. Dopo cinque mesi di stop non è pensabile partire spediti come nel passato. I calciatori hanno lavorato durante questo lungo periodo di sosta, ma il lavoro sul campo non si può sostituire.