L’ex Reggina Nicolas spiega in conferenza perchè ha scelto Pisa

Dopo il no alla Reggina non sono mancate le polemiche tra le parti

La lunga telenovela tra il portiere Nicolas e la Reggina, conclusasi con un “no grazie” da parte del calciatore alla proposta della società amaranto seguito da comunicati tra il suo procuratore ed il Ds Taibi con precisazioni che hanno creato alcune polemiche. Qualche giorno dopo il passaggio al Pisa ed in sede di conferenza stampa l’ex Reggina ha spiegato le motivazioni della scelta, riportate da pianetaserieB: ““Sicuramente allenarmi con gli altri due portieri mi dà forza e sicurezza. Si vede in generale la solidità di questa squadra, stiamo lavorando bene. Abbiamo affrontato e vinto due partite difficili; la parata più difficile fino ad ora penso sia stata quello su Mancosu contro la Spal. Ho scelto Pisa per il progetto e la solidità ma anche per la storia: mi hanno proposto un programma interessante ed ho accettato”.