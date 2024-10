Reggina: sorpasso su Nordi. C’è un altro portiere molto esperto

Fiumi di parole e nomi, ma non è sempre responsabilità del giornalista, piuttosto di un mercato che cambia minuto dopo minuto, situazioni che si evolvono, altre che tramontano nonostante abbiano dato l’impressione di una conclusione positiva.

Per stessa ammissione del DS Taibi sembrava cosa fatta per l’estremo difensore Nordi, reduce dall’esperienza con la Virtus Francavilla. Accordo con il calciatore ed il suo procuratore e la decisione di non rinnovare da parte del portiere con la società pugliese.

La ritardata conclusione dell’affondo da parte della Reggina, in realtà, nascondeva qualcosa di diverso rispetto alla semplice attesa, visto che lavorando anche su altri profili, qualcuno sembra aver convinto più di Nordi. Parliamo sempre di un portiere esperto, classe 85, ultima stagione a Monza con una lunghissima esperienza soprattutto in serie B.

Parliamo di Enrico Guarna, estremo difensore con alle spalle tantissime gare con l’Ascoli, il Bari come anche il Foggia e per ultima il Monza di Berlusconi.

Il portiere calabrese potrebbe in questo momento essere in vantaggio. Intanto un altro giocatore sul quale la Reggina aveva mostrato interesse, il difensore Aya è del Pisa.

