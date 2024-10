Reggina: Luca Gallo a Reggio per dare il via alla nuova stagione

Tutto pronto per ricominciare. Fondamentale per tutti il carisma e le ambizioni del presidente

Scadenza importanti, come quella della iscrizione al prossimo campionato, inaugurazioni e presentazioni.

La Reggina si prepara ad aprire ufficialmente la nuova stagione nonostante l’ultima si sia conclusa da poco. Il DG Andrea Gianni ed il DS Massimo Taibi di fatto non hanno mai staccato la spina, vista la mole imponente di lavoro, i tifosi attendono pazientemente tutte le notizie che, probabilmente arriveranno una dietro l’altra.

Da questo giornale più volte abbiamo raccontato e seguito passo dopo passo la questione allenatore, finalmente risolta e non è escluso che la sua presentazione possa avvenire in concomitanza con l’apertura dell’imponente nuova sede.

Per l’occasione non potrà mancare il presidente Luca Gallo, a Reggio Calabria nei primi giorni della prossima settimana. Il suo carisma e le capacità comunicative fanno si che la presenza del massimo dirigente diventino indispensabili per l’avvio di qualunque iniziativa. Sarà anche l’occasione per giornalisti e tifosi per approfondire tematiche riguardanti la composizione della prossima squadra. Gli obiettivi già si conoscono.

Leggi anche