Reggina, ci si muove per reparti. Preso Nordi, pronti due difensori

Taibi è in missione. Risolta la questione Toscano, può trasformare in trattative concrete i numerosi confronti avuti con procuratori e calciatori. Il lavoro sarà intenso, l’organico va rinforzato in tutti i reparti ed almeno dieci dovrebbero essere le operazioni in entrata, sempre che si riesca a collocare quel gruppo di calciatori sotto contratto, ma fuori dai programmi tecnici.

Abbiamo già detto che per alcuni di questi attualmente in forza alla Reggina, i vari Ciavattini, Conson, Redolfi, Petermann, Mastrippolito si cercano soluzioni e collocazioni ed ovviamente per quello che riguardo il numero ed i ruoli la parte più rilevante delle entrate potrebbe essere rappresentata dal settore di difesa.

Viene dato per certo l’arrivo di Andrea Cristini, difensore centrale classe 94, ultima stagione al Cuneo con 31 presenze all’attivo. Insieme a lui l’esperto Davide Bertoncini, 30 presenze tre gol con il Piacenza, compagine che ha cullato fino all’ultimo momento il sogno della promozione, sfumata in maniera diretta sul finale della stagione regolare e poi nello scontro con il Trapani, ultimo atto dei play off.

Rimane, inoltre, sempre aperta la pista Francesco Cosenza, pur non essendo la priorità.

