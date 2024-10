Reggina, finalmente Mimmo Toscano. L’annuncio a breve

Attesa finita. Mimmo Toscano è libero e finalmente potrà essere annunciato il matrimonio con la Reggina. In lui la società aveva individuato il profilo ideale per la disputa di un campionato di vertice ed ha deciso di aspettarlo, per volontà del presidente Luca Gallo e di Massimo Taibi.

E’ giusto ricordare come lo stesso Ds ha più volte ribadito che, per una forma di cautela, altri confronti sono stati effettuati, lasciando però come priorità assoluta la posizione di Mimmo Toscano.

Poco importa adesso se l’ufficializzazione arriverà stasera, domani o domani l’altro, quello che conta è sapere che la Reggina ha un nuovo allenatore, uno dei migliori in questa categoria e finalmente si potrà procedere alla composizione della squadra.

