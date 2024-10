Reggina: gli annunci della settimana, uno slitta alla prossima

Avevamo parlato di annunci in questa settimana che non avrebbero riguardato solo l’allenatore. Per Mimmo Toscano siamo davvero in dirittura d’arrivo, anche se le parti, da qualche giorno, hanno deciso di non rilasciare dichiarazione alcuna sulla vicenda. La Reggina ha deciso di aspettare sapendo che prima o poi la questione si sarebbe risolta, quella pazienza necessaria ad evitare errori commessi nel recente passato, per la fretta di decidere.

Era stato detto anche della sede, ma i tempi per quest’ultima slittano alla prossima settimana. C’è molta curiosità anche per il nuovo stabile che come più volte detto, si trova in pieno centro ed ospiterà dirigenti e dipendenti della società amaranto.

Tutto pronto, o quasi, l’inaugurazione è prevista per la prossima settimana. Ci sarà probabilmente anche il presidente Luca Gallo.

