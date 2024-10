Il Granillo ed i seggiolini, tempi di consegna incerti. E la campagna abbonamenti?

Si inizia adesso a porsi il problema riguardo la sistemazione della gradinata. C’è da mettersi a norma con tutte quelle che sono le nuove prescrizioni imposte per gli stadi della serie C e la Reggina, per sua fortuna, dovrà fare solo alcuni dei tanti interventi.

Fra questi il rifacimento dei seggiolini della Gradinata, per i quali grazie ai Patti per il Sud, il comune di Reggio Calabria ha stanziato 200 mila euro. Detto, fatto? Assolutamente no, perchè tra la disponibilità economica e la consegna dei lavori, c’è di mezzo una gara per l’assegnazione ed il tempo necessario per la sistemazione.

Il delegato allo Sport Giovanni Latella ha parlato di settembre per la disponibilità del settore, ma non si può essere certi che sia così. Probabilmente si avvieranno dialoghi con la Lega per capire se ci potrà essere una proroga sulla tempistica, nel frattempo alla Reggina è stato consegnato il cronoprogramma.

In virtù di quest’ultimo verrà impostata la campagna abbonamenti, riuscire a capire in questo momento quali saranno le soluzioni per soddisfare i tifosi è complicato. Si attendono notizie ufficiali a giorni.

