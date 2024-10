Calciomercato: De Falco e Baclet in uscita dalla Reggina, ma potrebbero rimanere in Calabria

Il Ds Taibi sta ricevendo diverse chiamate soprattutto per l'attaccante

Uscita la prima notizia di una possibilità che De Falco e Baclet possano essere sul mercato per quello che riguarda le operazioni in uscita, sono venuti fuori anche interessi da parte di alcune società per i calciatori. Da capire fino a quale punto e quanto siano disposte ad accettare situazioni contrattuali che i due giocatori hanno attualmente con la Reggina.

Soprattutto su Baclet ci sono diversi club che hanno chiesto informazioni al Ds amaranto Taibi, mentre questa mattina su Gazzetta del Sud un sorprendente rilancio della notizia con un possibile interesse proprio sul centrocampista, ben conosciuto da Auteri e l’attaccante da parte del Catanzaro.

Vedremo se la notizia lanciata dal noto quotidiano diventerà trattativa.

