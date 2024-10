Reggina, è partita la settimana degli annunci. Non solo l’allenatore

Dopo lunghe attese dovrebbe essere questa la settimana appena iniziata, a dare le prime notizie ufficiali. Ovviamente quella che più incuriosisce riguarda l’allenatore con Mimmo Toscano che rispecchia un pò la strana tendenza di questa estate, caratterizzata da tantissimi movimenti in panchina, molti dei quali con tecnici sotto contratto che hanno chiesto alle società di appartenenza di poter effettuare altri percorsi, dalla serie A fino alla C.

E tra queste c’è anche la Reggina, Mimmo Toscano e la Feralpisalò, con l’eccezione rappresentata da un rapporto tra il tecnico reggino e la sua ormai ex squadra, che si è interrotto bruscamente al termine della stagione regolare e prima di iniziare i play off.

Non sono mancate le frecciate da parte del massimo dirigente all’indirizzo dell’allenatore, riguardo rendimento e voti assegnati alla squadra con Toscano in panchina e dopo.

La Reggina è in posizione d’attesa da tempo ed il percorso, da ieri, non è neanche più paragonabile con le dovute proporzioni, a quello dell Juventus, visto che i bianconeri hanno ufficializzato senza sorprese Maurizio Sarri. Luca Gallo e lo staff dirigenziale attendono, ma pare sia davvero e finalmente questa la settimana in cui arriveranno le novità positive o negative. Dall’entourage amaranto filtra ottimismo e pur senza dirlo in maniera ufficiale, dovrebbe essere questa l’ultima settimana senza allenatore.

Sempre in questi giorni potrebbe arrivare la data di apertura della nuova sede e l’attesa campagna abbonamenti.