Reggina, non sarà rivoluzione, ma le operazioni in uscita sono tante

Diciassette i giocatori sotto contratto, una rosa che secondo quanto dichiarato dal DG Gianni e dal DS Taibi dovrebbe arrivare tra i 23 ed i 25 elementi. Abbiamo già ampiamente detto che non sarà più una estate caratterizzata dalle rivoluzioni, ma certamente tante saranno le novità all’interno di una rosa che subirà delle variazioni.

Secondo quelli che sono i programmi societari, almeno quattro dei calciatori in forza dovrebbero salutare ancor prima di iniziare la nuova stagione. Sicuramente il capitano Conson, poi Redolfi, Petermann rientrato dal prestito alla Pistoiese e pare non ci sia spazio neppure per il giovane Mastrippolito, di rientro dal Sassuolo.

Numericamente scenderebbe così a 13 il numero di calciatori in organico, ma se a questi aggiungiamo pure la possibilità di cessione di altri due elementi come De Falco e Baclet, allora ci si accorge che quel dato iniziale di 17, subirebbe un calo vistoso e quindi gli interventi in entrata potrebbe essere davvero tanti. Per le ultime due operazioni in uscita il percorso comunque è molto più complicato.

