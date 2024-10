Calcio – Reggina sempre attenta su Rosina, ma c’è un ostacolo importante

Il giocatore farebbe senza dubbio la differenza in serie C. l'operazione non è semplice

Dopo la sudatissima permanenza conquistata al termine del play out contro il Venezia, la Salernitana inizia a programmare la prossima stagione, provando ad evitare di ripetere gli errori commessi e non sono stati pochi. Mister Menichini, insieme alla società, lavoreranno sulla costruzione del nuovo organico e pare che per diversi giocatori non vi sia più la possibilità di farne parte.

Tra questi Alessandro Rosina, in scadenza il prossimo giugno del 2020 ma probabilmente fuori dai programmi tecnici. Sulle sue tracce ci sono Reggina e Bari, con la prima che si era fatta sotto anche durante il mercato invernale scorso, senza che poi se ne sia fatto nulla.

A prescindere dalle potenzialità economiche che le società possono avere, non può non essere preso in considerazione un elemento oggi di grande ostacolo come l’ingaggio del calciatore, decisamente fuori media e portata per la serie C.

Da capire quale potrà essere la posizione anche della Salernitana, nel momento in cui deciderà di privarsene, perchè sarà veramente complicato trovare società disposte a prendere il calciatore, dovendo pagare per intero il suo stipendio.

