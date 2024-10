Reggina, attese tante novità a stretto giro di posta

E’ un periodo, quello in casa Reggina, in cui si lavora davvero tanto: il diesse Taibi è già attivo da tempo con incontri, colloqui e chiamate per formare la nuova squadra da consegnare a mister Mimmo Toscano, allo stesso tempo manca poco all’inaugurazione della nuova sede ufficiale (si troverà in Via Osanna), ed è attesa a stretto giro di posta anche la presentazione della campagna abbonamenti per la stagione 2019-20.

Dopo un periodo di calma apparente, adesso è arrivato il momento dei primi annunci. Difficile, ad oggi, stabilire se l’ufficializzazione del tecnico avverrà prima dell’inaugurazione della sede e quindi della presentazione della campagna abbonamenti, ciò che è certo (e possiamo sottolinearlo) è che manca davvero poco alle prime novità della stagione che verrà.