Tra mercato in entrata...ed in uscita: la Reggina che verrà

La Reggina che verrà…ne parla anche Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport.

Secondo quanto appare sul proprio sito ufficiale, infatti, il club amaranto avrebbe messo in uscita l’attaccante ex Cosenza: Allan Baclet (acquistato lo scorso gennaio a titolo definitivo) e Andrea De Falco, il centrocampista ex Vicenza.