Calcio: il Ds Ursino sulla LFA Reggio: ‘Per vincere ci vogliono programmazione e soldi

Già scritto delle dichiarazioni del Ds Ursino sul fallimento della Reggina, un altro passaggio su Gazzetta del Sud è stato riservato alla società attuale e le ambizioni di promozione: “Ripescaggio? Qualche società avrà problemi nel presentare domanda di iscrizione. Fondamentali saranno le graduatorie, ma non ci si dovrà cullare sugli allori perchè la strada per la riammissione ritengo sia in salita. A prescindere da tutto, una piazza come Reggio merita palcoscenici ambiziosi e la categoria più consona al blasone della città è la serie B. Se però alle spalle non hai una proprietà forte economicamente, tipo quella del Trapani, difficilmente arriverai in alto. Nel calcio non si improvvisa nulla e, ripeto, senza un budget economico considerevole non puoi programmare di vincere il campionato.

Puntare a vincere il prossimo campionato? Dalle parole bisognerà passare ai fatti. L’attuale organico non è da disprezzare, anzi ritengo sia stato compiuto un ottimo lavoro considerando che si è partiti in ritardo. Non è certamente colpo dell’attuale dirigenza se il mercato a metà settembre era già chiuso. Sono comunque arrivati elementi interessanti, mi riferisco a Perri e Provazza. C’è il giusto mix tra esperienza e gioventù. Da evidenziare anche il rendimento di Barillà che sta segnando con continuità, Nino è un leader.

Trocini è l’allenatore ideale per un torneo come la D. A mio parere credo abbia svolto un lavoro virtuoso e meriterebbe di avere un’altra chance in riferimento all’anno prossimo”.