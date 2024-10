Calcio: Ag. Cicchetti: ‘Reggina sarà protagonista del mercato. Su Donnarumma-…’

Ormai è entrato nel vivo il calciomercato, anche se non per tutti. La Reggina, in base a quella che è la disponibilità economica e gli obiettivi, sarà tra quelle che faranno gli investimenti più importanti e che andrà alla ricerca di calciatori sopra la media. Intervistato da TuttoC.com, ha parlato di mercato e del suo assistito Daniele Donnarumma l’agente Fifa Gianfranco Cicchetti:

“Sicuramente Bari, Reggina e Monza sono i tre club che hanno i budget migliori e penso faranno un mercato a parte. Il loro obiettivo dichiarato è la serie B e credo che costruiranno organici in grado di ammazzare la concorrenza.

Donnarumma è un altro calciatore molto richiesto sul mercato. Interessa a tanti club di B e C. E’ legato al Monopoli fino al giugno 2020. Con la società pugliese stiamo lavorando contemporaneamente su due fronti: rinnovo e un’eventuale cessione che possa accontentare tutti”.

