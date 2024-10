Reggina, scelta fatta per il portiere di grande esperienza

La Reggina non ha mai nascosto di voler puntare su un portiere di esperienza. Non per fare da chioccia al giovane Farroni, bensì per essere il titolare di una squadra che intende lottare per il vertice.

Negli ultimi giorni due i nomi venuti fuori e accostati alla società amaranto. Su di uno, Crispino del Siracusa, il DS Taibi ha dichiarato essere un profilo che può interessare, ma in realtà la trattative vera è quella con Emanuele Nordi, in scadenza con la Virtus Francavilla, la quale sta cercando in questi giorni di convincere l’estremo difensore a rinnovare.

Potrebbe essere troppo tardi, perchè la Reggina si è piombata sul calciatore ed è molto vicina a convincerlo ad accettare il trasferimento a Reggio Calabria.

