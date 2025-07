Calcio: Scafatese inarrestabile. Il colpo questa volta è… dirigenziale

“Ha segnato centinaia di gol con questa scarpa… Ora scende in campo… da Club Manager“. Un indizio sulla pagina social della società che parla chiarissimo, anche perchè arriva dopo diverse indiscrezioni trasformate in un dato concreto. La Scafatese, inarrestabile sul mercato, mette a segno un grande colpo anche a livello dirigenziale con l’incarico, come detto in apertura di Club Manager, affidato ad un grande bomber del passato come il napoletano Totò Di Natale. Segnale assai significativo.