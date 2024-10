Reggina, si punti sui bomber di razza. Guardate i capocannonieri della serie C

Il dato è abbastanza evidente. Chi sa fare gol non sente il peso degli anni e non fa differenza di categoria

“Cerchiamo un attaccante che sia abituato ad andare sempre in doppia cifra”. E’ una delle tante dichiarazioni rilasciate dal DS Taibi parlando di futuro e quindi costruzione della nuova squadra. Bomber emergenti non ce ne sono tantissimi in circolazione, l’affidarsi a giocatori esperti che sappiamo fare gol in tutte le categorie è stato il credo di tante società di serie C di tutti e tre i gironi.

Basta infatti dare un’occhiata a quanto accaduto nella classifica dei cannonieri per capire ancora meglio il concetto, cioè quei calciatori che sono talmente forti da non avvertire il peso degli anni, tantomeno la categoria.

Partendo infatti dal girone A, in testa alla graduatoria ha chiuso il quarantenne Ciccio Tavano con 19 realizzazioni con la Carrarese ed una lunga carriera alle spalle con tanti gol.

Nel girone B troviamo Pablo Granoche, trentacinquenne, 17 reti con la maglia della Triestina, mentre in quello C Luigi Castaldo, anche lui bomber consumato, trentasette anni, 17 gol con la Casertana.

