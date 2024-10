Reggina: per la porta è corsa a due. C’è una conferma di Taibi

La squadra amaranto vuole mettersi in mani sicure

Una volta si diceva che per fare una squadra vincente, bisognava innanzitutto avere portiere ed attaccanti molto forti. Nel tempo si è parlato sempre più di gruppo, il famoso collettivo senza il quale nessun risultato può essere raggiunto. Assolutamente vero, ma è altrettanto vero che la regola della spina dorsale di qualità ed esperienza, rimane fondamentale per la costruzione di una squadra.

La Reggina in questo senso si è già espressa attraverso il proprio DG Andrea Gianni ed il DS Massimo Taibi. Portiere di qualità ed esperienza, attaccante da doppia cifra. Attorno a queste due figure va costruita la compagine del prossimo anno.

Ed a proposito di portieri, il DS ha confermato l’interesse per l’estremo difensore Crispino, il quale ha iniziato la stagione al Bisceglie per poi passare al Siracusa. Dieci anni più grande e quindi con maggiore esperienza per Emanuele Nordi che da più parti viene dato molto vicino ad indossare la casacca amaranto.

Qualunque sia la scelta, sarà comunque valida.

