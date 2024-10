Calciomercato: Reggina, spunta un nome pesante per l’attacco

Al momento solo nomi. Taibi ha da qualche settimana avviato contatti con procuratori e calciatori, ma fino a quando non verrà ufficializzato il nuovo allenatore, nessun affondo. Abbiamo già detto e scritto di quanti dovranno essere gli interventi per irrobustire l’attuale organico che conta 15 giocatori sotto contratto.

L’idea è quella di portare in rosa tra i 23 ed i 25 elementi e considerato che alcuni di quelli attualmente in forza potrebbero andar via, almeno dieci e forse più saranno i movimenti in entrata.

Aya del Catania è il difensore che piace come anche Vinetot, Sud Tirol. Qualora dovesse arrivare Mimmo Toscano, Paolo Marchi potrebbe seguirlo, mentre su Gazzetta del Sud si fa un nome pesante come quello di Michele Marconi, giocatore decisivo per il Pisa soprattutto nella fase play off che poi ha portato alla promozione.

