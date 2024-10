Reggina, si aspetta Mimmo Toscano. Lo ha deciso il presidente Gallo?

Silenzio e attesa. La Reggina sta percorrendo questo tipo di strategia, il tanto parlare di Mimmo Toscano come sicuro allenatore degli amaranto, ha probabilmente accentuato le difficoltà del tecnico a svincolarsi dalla Feralpisalò.

Per stessa ammissione del DS Taibi, non sono mancati i confronti precauzionali con altri tecnici ma, secondo quanto filtra, pare ci sia stato l’intervento del massimo dirigente Luca Gallo ad invitare i suoi dirigenti ad aspettare ancora. Bruciano alcune scelte della passata stagione come quella che ha portato Drago in amaranto ed allora il presidente, che ha individuato insieme allo staff tecnico in Mimmo Toscano l’allenatore ideale, ha deciso di attendere.

Probabilmente perchè sicuro che prima o poi la situazione si sbloccherà ma è chiaro che non si può andare molto oltre. Ogni settimana si dice sia quella giusta ma, a questo punto, crediamo davvero che quella da poco iniziata dovrebbe sancire finalmente l’arrivo del nuovo allenatore.