Reggina, esperienza e qualità in difesa. Si punta ad un vecchio pallino?

La Reggina che verrà fuori dovrà avere determinate caratteristiche. Prima su tutte la mentalità vincente dei giocatori che andranno a comporla insieme all’individuazione di quegli elementi anche di una certa esperienza.

Nei giorni scorsi abbiamo scritto di un possibile addio di Conson. Il capitano vorrebbe rimanere, avendo pure un altro anno di contratto, per la società, invece, le idee sono altre. Tra queste un giocatore che da diversi anni viene accostato alla Reggina come Kevin Vinetot, classe 88, difensore, legato però contrattualmente al Sudtirol per altre due stagioni. Operazione non semplice.