Reggina del futuro. Dipende dal tecnico, ma qualcuno è già fuori?

Che mercato sarà quello della Reggina? Lo capiremo solo nel momento in cui si riuscirà a chiudere la questione allenatore. Perchè dipende chiaramente da chi andrà a condurre tecnicamente la squadra l’impostazione che si vuole dare e quali calciatori trattenere.

Taibi ha più volte ribadito che da quel gruppo nuovo costituitosi dopo il mercato di gennaio, si sarebbe ripartiti per la composizione dell’organico della prossima stagione, quindi una sorta di ossatura che non porterebbe più a rivoluzioni come accaduto negli ultimi anni.

Ma, come detto, sarà l’orientamento del tecnico che arriverà a dettare le linee guida. Di sicuro, almeno da quello che filtra, ci sono comunque giocatori che non rientrano più nei piani della società e tra questi ci dovrebbe essere anche il capitano Diego Conson. Una stagione la sua dal rendimento più o meno costante, ma evidentemente non soddisfacente per chi immaginava probabilmente prestazioni diverse. C’è da ricordare che il difensore è contrattualmente legato alla Reggina anche per la prossima stagione.

Leggi anche