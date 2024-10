Reggina, mega sede quasi pronta. Ci sarà anche Gallo per l’inaugurazione

Uffici in pieno centro. Dopo lo store ci siamo quasi per la consegna della sede ufficiale

Mentre si lavora per chiudere la trattativa con Mimmo Toscano per la conduzione tecnica, con Taibi che ci conferma comunque altri confronti, la società è impegnata in tutti quei lavori di preparazione e programmazione per la stagione futura.

“Troppo importante avere una sede“, ci aveva dichiarato qualche settimana addietro il DG Andrea Gianni ed a proposito di questo, procedono in maniera spedita i lavori di completamento dello stabile di Via Osanna.

Si era inizialmente parlato di consegna dei lavori per i primi di giugno, pare che i tempi si siano allungati ma non di molto e che per la metà di questo mese la società possa finalmente avere il suo punto di riferimento in pieno centro. Una mega sede dove ci si potrà finalmente incontrare e dove tutti i dipendenti avranno un loro ufficio per poter operare nel modo migliore. Ovviamente all’inaugurazione ci sarà anche il presidente Gallo.