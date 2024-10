Reggina-Toscano: settimana decisiva? Doveva esserlo anche la scorsa…

Girandola di panchine. Reggina, per Toscano siamo ai dettagli?

Mai come quest’anno dalla serie A fino alla C davvero numerosi i cambi che verranno effettuati nelle varie panchine. Nei giorni scorsi si era parlato anche di Caserta dopo la separazione certa con la Juve Stabia, ma il tecnico reggino resterà in serie B alla guida dell’appena retrocesso Frosinone.

Mister Zito, accostato alla Cavese, ci aveva confermato il contatto, ma alla fine sulla panchina dei campani ci andrà Moriero. Secondo alfredopedulla.com la Reggina e Mimmo Toscano sarebbero ai dettagli. Nel week end il DS Taibi, intervistato da noi di City Now Sport ci aveva dichiarato che entro mercoledi la Reggina avrebbe avuto il nuovo allenatore. Vedremo.