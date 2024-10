Reggina, Mimmo Toscano obiettivo numero uno, ma quando si chiude?

Si allungano i tempi. Il giorno individuato per ufficializzare Mimmo Toscano era stato fissato in lunedi scorso, poi martedi, poi ancora tutto slittato a questa settimana. Sarà quella giusta? Speriamo di si, perchè si ha la certezza che la Reggina abbia lui in mente come profilo, ma allo stesso tempo ha effettuato confronti e dialoghi con altri allenatori.

Il DS Taibi non vuole lasciare nulla di intentato, tantomeno vuole farsi trovare impreparato nel caso in cui dovesse accadere qualcosa e per qualunque motivo, nella trattativa già avviata con il tecnico reggino.

Vedremo quello che succederà in questi giorni, con la Feralpisalò intanto che ha salutato i play off estromessa dalla Triestina e quindi con uno dei paletti in meno che forse ne bloccava la chiusura. Ma probabilmente ci sono anche altre piccole situazioni da limare, ostacoli non insormontabili che potrebbero essere superati dalla volontà di entrambe le parti che è quella di lavorare insieme per riportare la Reggina in serie B.

Certo, dovesse passare anche questa settimana senza novità, è legittimo iniziare a pensare a qualcosa di diverso, ma tutti sperano che questo non accadrà. Mimmo Toscano lo vuole la Reggina e lo vogliono i tifosi.