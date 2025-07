Nuova vita per la CP 304: importante incarico al cantiere R Marine Group di Reggio – FOTO

Arriva in città la nave migranti abbandonata: sarà rimessa in mare grazie alle competenze del cantiere nautico di Reggio

Per anni è rimasta ferma, dimenticata in un cantiere, diventando facile preda per ladri e incuria. Oggi, la CP 304 – motovedetta della Guardia Costiera utilizzata per le operazioni di soccorso migranti – è pronta a riprendere il mare.

A riportarla in vita sarà il cantiere nautico R Marine Group di Reggio Calabria, scelto direttamente dal Ministero dell’Interno e dalla ditta S&Y, che segue la manutenzione delle unità della serie CP 300. Una decisione che premia la competenza e l’affidabilità del polo tecnico reggino, già impegnato in passato su imbarcazioni analoghe.

Il mezzo è arrivato nella tarda mattinata di oggi a Reggio, trainato da una motovedetta della Capitaneria di Porto, dove è stata al centro di un’operazione complessa di alaggio prima di iniziare il percorso di recupero.

Un incarico di prestigio per Reggio Calabria

Occuparsi di una motovedetta come la CP 304 non è compito da tutti. In Italia sono pochi i cantieri nautici in grado di gestire interventi simili, sia per la complessità tecnica, sia per l’entità del lavoro richiesto. La scelta ricaduta su R Marine Group è un riconoscimento concreto delle competenze sviluppate a Reggio Calabria nel settore.

Il progetto darà nuova vita a un mezzo rimasto fermo per oltre due anni, inutilizzabile e lasciato al degrado. Ora, grazie all’intervento programmato, potrà tornare operativo e utile alle attività della Guardia Costiera.