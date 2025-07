Atti vandalici a Melito e Gioia, Panetta (Pd): ‘Bruciati progetti di speranza per la comunità’

Esprimiamo la nostra più ferma condanna e la più sentita solidarietà alla cooperativa Valle del Marro di Gioia Tauro, colpita da un ennesimo vile attentato che ha distrutto una coltivazione di grano, dopo i recenti danneggiamenti subiti nei terreni coltivati a kiwi e mandarini.

Allo stesso modo, condanniamo con forza il vile incendio doloso che ha distrutto le alberature del terreno confiscato alla criminalità a Melito Porto Salvo, al centro di un progetto di riforestazione urbana promosso dalla Città Metropolitana. Un progetto di rinascita e di speranza per la comunità melitese, cancellato con il fuoco da chi vorrebbe spegnere il riscatto di un territorio.

Questi attacchi non sono soltanto gesti criminali: sono atti contro la legalità, contro il lavoro dignitoso e contro una comunità che lotta per costruire un futuro libero dalla sopraffazione mafiosa.

La cooperativa Valle del Marro, insieme a Libera e a don Pino De Masi, da oltre vent’anni rappresenta un presidio autentico di giustizia sociale nella Piana di Gioia Tauro, e purtroppo troppo spesso ha dovuto registrare episodi analoghi di intimidazione e violenza.

Il Partito Democratico sarà sempre accanto a chi difende il riuso sociale dei beni confiscati alla ‘ndrangheta e alle mafie, perché questa è una delle risposte più concrete e coraggiose che la società civile e lo Stato possano dare.

La legge che prevede il riutilizzo per fini sociali di questi beni è uno strumento prezioso, che va potenziato e reso ancora più efficace e veloce, per fare in modo che la presenza dello Stato sia sempre più forte, visibile e capillare sul territorio.

Sostenere queste realtà significa difendere il diritto al lavoro, alla dignità e alla libertà. Continueremo a essere al fianco delle associazioni, dei lavoratori e di tutti quei cittadini che, con coraggio, ogni giorno scelgono di stare dalla parte della legalità e della giustizia.

Peppe Panetta

Segretario provinciale Pd

Federazione metropolitana

Reggio Calabria